A San Marino vincono i Megara Bertè seconda | rivolta sui social

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Niente da fare per Loredana. Nonostante la standing ovation e nonostante si fosse presentata sul Titano da grande favorita. A vincere ‘Una voce per San’ è la band spagnolacon il brano ‘11:11’. Saranno proprio ia rappresentare Sanal prossimo Eurovision song contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö, in Svezia. Con buona pace della, che in Svezia ci sarebbe andata volentieri. "Così potrei rompere le scatole al mio ex marito Bjorn Borg" aveva detto la cantante che al festival sammarinese ha portato il brano ‘Pazza’, lo stesso presentato a Sanremo. Laè arrivata"per un soffio", come hanno sottolineato i conduttori Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto sul palco, con grande sorpresa ...