A Rovellasca si balla … a suon di musiche irlandesi

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le Kalenda Maya domenica saranno alla palestra di via Sinigallia per uno stage di danze. La possibilità di partecipare è aperta a tutti. Non è necessario essere a conoscenza delle tecniche: i movimenti base saranno spiegati dalla docente, Anna Cislaghi. Si inizia alle 15, e si prosegue fino alle 17. Iscrizioni al 347.4871074 o ...