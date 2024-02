A Roccaraso le selezioni per la finale nazionale del Pinocchio con i trofei storici dello Sci club 0 40

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Si sono svolti anel fine settimana due gare di Gigante per assegnare i classiciorganizzati dallo sci0.40. Le gare erano valide anche come selezione regionale per le qualificazioni alla 42.madelsugli sci e per acquisire punteggi per entrare nel contingente dei Campionati italiani. Nella giornata di sabato è stato Leonardo Iarussi,sciAremogna, il primo tra tutti i concorrenti delle categorie Allievi, Giovani e Senior ad aggiudicarsi il trofeo intitolato a Emilio Buccafusca, medico e scrittore, autore di quel meraviglioso racconto dedicato al treno che partiva da Napoli alle ore 0.40 e portava i pionieri e appassionatisci, come lui, sulle nevi di ...