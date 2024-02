4 5 6 | al Teatro Vascello lo spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AlMassimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri e Cristina Pellegrino sono i protagonisti di 4 5 6, unoal tempo stesso comico e violentoAldal 27 febbraio al 3 marzo 2024 va in scena 4 5 6con un cast formato da Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e con Giordano Agrusta per una produzione Marche/ Nutrimenti Terrestri / Walsh. 4 5 6 è la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si ...