349 089 caramelle e 120 volontari | ecco la torta più grande del mondo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un’azienda dolciaria ha deciso di festeggiare in questo modo il suo venticinquesimo anniversario: partecipano anche altre sei associazioni Si va a caccia di un nuovo record nelalimentare, in particolare quello dei dolci. La storia riguarda il grossista della città di Roeselare, in Belgio, Ameel Candy World. Infatti l’azienda, insieme a sei associazioni selezionate, ha intenzione di progettare e costruire quella che presto diventerà ladipiùdel. Il tutto verrà realizzato proprio in occasione del loro 25° anniversario. Tantissimeper lapiùdel– Cityrumors.itAttualmente sono presenti in totale circa 120per riuscire a mettere in piedi una ...