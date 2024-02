26 febbraio | il naufragio di Cutro | quando il mare della Calabria si fece cimitero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Firenze, 262024 - La notte tra il 25 e il 262023 un caicco partito dalla Turchia stracarico di migranti, con a bordo circa 180 persone, si spezzò in due, arenandosi all'alba tra la violenza delle onde contro una secca a pochi metri dal litorale di Steccato di, in provincia di Crotone. Fu una strage: 94 vittime, tra cui 34 bambini. Unche a distanza di un anno ha lasciato molte ferite aperte. Soprattutto tra i superstiti che ancora oggi non hanno potuto ricongiungersi con i familiari che risiedono in diversi paesi del nord Europa, a causa di procedure burocratiche, o tra i parenti delle vittime che da quel giorno chiedono sia fatta giustizia per i loro cari, e che sia fatta luce anche sulle ombre sui soccorsi. Che l'eco di quelle morti non si sia affatto spenta lo testimoniano anche le ...