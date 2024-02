118 | Ficco Saues | Sbagliato inquadrare i medici convenzionati di emergenza territoriale ai solo Pronto Soccorso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “La Regione Campania, in coerenza con il recente decreto legge n. 34 del 30 marzo scorso, che consente anche aidila partecipazione ai concorsi dina die Urgenza, ha escluso la possibilità per questi preziosi professionisti di poter essere inquadrati nel 118, riservando loro questa opportunitànel servizio di”. Lo rende noto il presidente nazionale del, sindacato autonomo urgenzasanitaria – 118, Paoloper il quale, “questa inspiegabile limitazione che non favorisce di certo il superamento delle ben note e gravi difficoltà e criticità del servizio 118, ha fortemente deluso i ...