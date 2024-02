‘100 Chef | 1000 commensali’ per i 60 anni dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’Unionedel, la prima associazione di ristoratori nata in Italia, compie 60. Fu infatti fondata nel 1964 per salvaguardare e valorizzare le tante tradizioni e culture gastronomiche italiane, che allora correvano il rischio di perdersi sotto la spinta dell’omologazione del gusto e la moda della cosiddetta cucina internazionale. Un traguardo importante che sarà festeggiato nella splendida località di Vietri sul Mare sulla Costiera Amalfitana, dove ha sede anche la storica Ceramica Solimene, che fin dal 1964 produce i famosi piatti delche raffigurano la pietanza simbolo di ciascun locale e vengono donati come “”, appunto, di un’indimenticabile esperienza culinaria. Per celebrare la ricorrenza, ...

