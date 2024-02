10 REGOLE PER PROTEGGERSI DAGLI SMS DI SMISHING

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gli SMS disono un tipo di truffa che sfrutta il mezzo degli SMS per ingannare le persone e ottenere informazioni personali o finanziarie. Il termine “” deriva dalla combinazione delle parole “SMS” e “phishing”. Il phishing è una forma di attacco informatico in cui i truffatori cercano di ottenere informazioni sensibili, come password o dati finanziari, facendosi passare per entità affidabili. Nel caso degli SMS di, i truffatori inviano messaggi di testo che sembrano provenire da fonti legittime, come banche, istituti finanziari, o servizi online popolari. Il messaggio può contenere avvertimenti falsi o offerte allettanti che inducono la vittima a fornire informazioni personali, come numeri di conto bancario, codici di sicurezza o dettagli delle carte di credito. È importante essere cauti e verificare ...