Zielinski: Calzona lo vuole in campo, il Napoli rischia un autogol a escluderlo ancora (Gazzetta) - ilNapolista

(Di domenica 25 febbraio 2024)in, ilun. Lo scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo. Tanto rumore per tornare al punto di partenza. Nelche speradi rilanciare le ambizioni da Champions, un particolare adesso è chiaro a tutti: la squadra ha bisogno di esperienza e imprevedibilità, e allora diventa impossibile rinunciare alla qualità di Piotr. Lo ha capito sin da subito il neotecnico Francesco, che diconosce pregi e difetti da una vita. E allora è arrivato il momento di mettere da parte le tensioni di un rinnovo mai arrivato e l’amarezza ...

Il Mattino – Zielinski torna in campo , Calzona lo considera un titolare L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prima partita da ... (forzazzurri)

Domani alle 15 Cagliari e Napoli scendono in campo all’Unipo Domus. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, fornisce gli ultimi aggiornamenti sul Napoli e ... (ilnapolista)

CDS - Napoli, Calzona non ha intenzione di fare a meno di Piotr Zielinski, ci punta molto: Come riporta Il Corriere dello Sport, Francesco Calzona, allenatore del Napoli, punta molto su Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, e non ha intenzione di fare a meno di lui, a partire già dalla g ...napolimagazine

Napoli, Il Mattino: "Calzona cambia mezza difesa. Zielinski torna titolare": Da segnalare il ritorno di Piotr Zielinski - fuori dalla lista Champions ... Lo slovacco è sempre stato il fulcro del gioco del Napoli e con Calzona lo è ancora di più visto che è anche il regista ...areanapoli

L'acquisto a sorpresa di Calzona: Zielinski sarà titolare contro il Cagliari: E questa la sua prima scommessa. La seconda, però, è già cominciata: restituirgli la luce un po’ sopita". Calzona conosce Zielinski addirittura dai tempi dell’Empoli, prima ancora di ritrovarlo al ...tuttonapoli