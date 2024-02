Zelensky | La vittoria dell' Ucraina dipende dall' Occidente

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il presidente ucraino: "Non abbiamo alternative, dobbiamo vincere. Non negozio con Putin, ma sono pronto a consegnare alla Russia un piano di pace preparato con i partner". L'Italia? "Meloni èa nostra parte, ma ci sono molti pro-Putin in Italia, e prima di tutto dovreste cancellare loro i visti"