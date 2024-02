Zelensky | la vittoria dell' Ucraina dipende dall' Occidente

(Di domenica 25 febbraio 2024) Lada voi". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyrrivolgendosi all'

Il presidente ucraino: "Non abbiamo alternative, dobbiamo vincere. Non negozio con Putin, ma sono pronto a consegnare alla Russia un piano di pace preparato ... (huffingtonpost)

17.56 "La vittoria dell'Ucraina dipende dal sostegno del mondo occidentale". Così Zelensky in conferenza stampa a Kiev nel secondo anniversario ... (televideo.rai)

Zelensky, '31mila gli ucraini uccisi sul campo di battaglia': Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che sono 31mila gli ucraini uccisi in guerra ad oggi. Rispondendo in conferenza stampa ha spiegato di non voler fornire cifre sui feriti ...ansa

Guerra in Ucraina, Zelensky: «Il…": Zelensky: Grati a tutti coloro che ci aiutano 25 febbraio 2024 "Sono grato a tutti coloro che stanno aiutando l’Ucraina. Sono grato a tutti i leader, agli attivisti civili e politici e a tutte le… ...informazione

