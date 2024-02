Zelensky annuncia la svolta | Piano chiaro per la controffensiva

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Due anni di guerra. Il presidente ucraino Volodymyrin una conferenza stampa fa il punto su un conflitto che ha provocato la morte di 31.000 soldati ucraini, è il dato fornito per la prima volta da Kiev, al netto delle vittime civili. Ma il 2024 Sarà "un anno di" per l'Ucraina, ha dettoparlando a Kiev. Il 2022, ha spiegato, è stato "l'anno della sopravvivenza" e il 2023 quello "della resilienza". Quest'anno, ha spiegato, "abbiamo bisogno di tutte queste cose: coraggio e resilienza per sopravvivere", ha aggiunto. Come fare? Le forze armate ucraine hanno un "" per lanciare una nuovacontro le truppe russe,spiegando di non poter svelare i dettagli. La Russia, invece, "lancerà la sua ...