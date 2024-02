Zelensky | ' 31mila gli ucraini uccisi sul campo di battaglia'

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che sonogliin guerra ad oggi. Rispondendo in conferenza stampa ha spiegato di non voler fornire cifre sui feriti affermando che in tal caso "la Russia capirebbe quante persone hanno lasciato ildi". Quindi ha aggiunto che sono 180mila i russi morti nel conflitto.

Zelensky, 'Meloni è con noi ma in Italia molti pro-Putin':

