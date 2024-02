VOTI STATS – Sassuolo Empoli | Laurienté è un mistero e non solo per ieri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024) I numeri registratidurantedi Serie A: trapositivi, negativi e dei singoli che non hanno inciso sul match I numeri non bastano a salvare ilcon l’e la sconfitta mette in crisi definitiva Alessio Dionisi. Il baricentro molto alto (57,1 metri), il possesso palla al 54%, la superiorità nei tiri (19-14): tutte situazioni favorevoli ai neroverdi, che però si sono trovati sempre a inseguire nel corso della gara, Due volte sono riusciti a recuperare, la terza no perché la rete di Bastoni è arrivata in coda al match, al quarto minuto di recupero. L’allenatore degli emiliani è da salvare? Ecco i giudizi di due giornali. DIONISI – La Gazzetta dello Sport gli dà 5,5: «Le assenze pesano senza dubbio, ma la sua squadra non brilla e dietro concede ...