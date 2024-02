Volley | Perugia batte Trento in Superlega Piacenza espugna Civitanova e la sorpassa | Modena ai playoff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nel pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la 21ma giornata di, la penultima della regular season per quanto riguarda il massimo campionato italiano dimaschile.ha sconfittoper 3-1 (27-25; 25-20; 22-25; 25-17) in quello che poteva considerarsi un anticipo della possibile finale scudetto. I Campioni d’Italia hanno perso nella tana dei Campioni del Mondo, ma va puntualizzato che la sfida era ininfluente ai fini della classifica (dolomitici già certi del primo posto, umbri del secondo) e che gli ospiti sono nel bel mezzo dei quarti di finale della Champions League. Show assoluto di Wassim Ben Tara (26 punti) e Oleh Plotnytskyi (17) contro Alessandro Michieletto (12 punti) e Daniele Lavia (14), mentre Kamil Rychlicki è rimasto un po’ a riposo e ha giocato Gabriele Nelli ...