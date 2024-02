Volley femminile: vittorie casalinghe per Novara, Scandicci e Roma negli anticipi della 21ma giornata di Serie A

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il programma dell’ottavadel girone di ritorno (il 21° turno complessivo)regular season diA 2023-2024 disi è aperto con lo svolgimento di treche hanno rispettato a conti fatti il pronosticovigilia, non riservando grandi sorprese per quanto riguarda l’esito finale delle singole partite in questione. Il primo match del sabato ha visto la netta vittoria casalingaSavino Del Beneper 3-0 (25-14, 25-15, 25-14) in poco più di un’ora sulla Honda Olivero S.Bernardo Cuneo grazie ai 14 punti di Ekaterina Antropova e ai 12 dell’MVP belga Britt Herbots. Con questo risultato, le ragazze di coach Barbolini raggiungono momentaneamente Milano al terzo posto in classifica ...