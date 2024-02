Voleva difendere il matrimonio | Chiara Ferragni | una pesantissima testimonianza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ha fatto discutere l'intervista concessa daal Corriere della Sera e pubblicata ieri, sabato 24 febbraio. A firmarla Candida Morvillo, che era ospite di Massimo Gramellini a In altre parole, programma in onda in prima serata su La7. Nell'intervista, l'influencer ha parlato per la prima volta in pubblico degli scandali che la hanno travolta, difendendosi e spiegando i suoi progetti per il futuro. Ma nell'ultima settimana si è appreso della rottura con Fedez, il marito che ha lasciato casa. L'intervista era stata fatta prima della notizia della rottura. E infatti quasi non se ne parla, anche se sul Corsera si legge che durante il colloquio era chiaro che nella coppia qualcosa non funzionasse. E la Morvillo, da Gramellini, aggiunge qualche dettaglio in più: "Non si sa come va a finire, ma sicuramente la donna che io ho incontrato è ...