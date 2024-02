Voglio l' accordo ma Hamas ritiri le sue richieste deliranti Il pugno duro di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sono ripresi a Doha, in Qatar, i negoziati per cercare di arrivare a un'intesa sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi in cambio di detenuti palestinesi. Ci sono rappresentanti di Israele, degli Usa, dell'Egitto, del Qatar e anche di. "Stiamo lavorando a unper gli ostaggi.arrivare a un'intesa e apprezzo gli sforzi degli Stati Uniti. Non so se la raggiungeremo, ma seriducesse le sueper tornare alla realtà, allora unci sarebbe", ha spiegato il premier dello Stato ebraicoin un'intervista alla Cbs. Le forze armate di Tel Aviv proseguono intanto le loro operazioni militari a Khans Younis e a Gaza City.