Vlahovic: «Non sono state settimane facili, dobbiamo recuperare la nostra cattiveria»

(Di domenica 25 febbraio 2024) In vista del match tra Juventus e Frosinone che si disputerà oggi alle 12:30, Dusanha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Nonvisti i risultati.voltare pagina, sia io che la squadra non abbiamo pensato alle ultime prestazioni ma solo a come fare oggi per fare tre punti contro una squadra molto forte, che gioca bene e fa tanti tiri in porta senza rinunciare mai a proporre il suo gioco.essere concentrati, cattivi e avvelenati per portare a casa i tre punti». Sul piano personale cosa è scattato in questo 2024? «Sinceramente non lo so, tutto il lavoro che ho fatto alla fine è stato ripagato ma noncontento vista l’opportunità che avevamo. Per me non conta niente, la squadra è più importante, ...