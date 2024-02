Vladimir Putin assediato dalle donne | il corpo di Navalny e le cronache dal regime

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Non solo in Iran, anche in Russia a contrastare ilcon più tenacia sono le. Lyudmila e Yulia, madre e moglie di Alexei, lo dimostrano; ma non ci sono solo loro. La prima è una mamma russa, vale a dire una madre come tante al mondo ma dotata di cingoli: come un carro T54 non si è mai fermata davanti agli ostacoli dei medici, ai niet dei burocrati, alle minacce dello Fsb di smembrare ildel figlio o di seppellirlo dentro una prigione. Ha vinto lei (per ora) e le hanno restituito il cadavere di Alexei. Yulia ha uno stile opposto, è una donna bella e sofisticata, così occidentale come sono solo i russi quando ci si mettono. Lei ha ereditato la guida del movimento, da lontano. E poi, al di fuori della famigliae dei circoli di oppositori politici, ci sono ...