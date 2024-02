Violento incidente a Strozza in provincia di Bergamo | due auto si schiantano e prendono fuoco | quattro feriti

La donna sarebbe stata colpita da un' auto durante un'inversione e sbalzata contro un camion in direzione opposta: in corso gli accertamenti (notizie.virgilio)

Rolo (Reggio Emilia), 24 febbraio 2024 - Due donne ferite nell’ Incidente fra auto accaduto nel primo pomeriggio in via Prati a Rolo, dove si è verificato un ... (ilrestodelcarlino)

Tempo di lettura: 2 minutiIl tempo aggiunge giorni, ore e minuti, ma non porta via con sé il dolore per una vita che si è spenta troppo presto. Il 16 gennaio ... (anteprima24)