Villa Literno | ruba portafoglio a una donna | manette per 33enne nigeriano

Villa Literno. Ruba il portafoglio a una donna: arrestato 33enne

(Di domenica 25 febbraio 2024). Si stava recando a prendere l’autovettura che aveva poco prima parcheggiata in via Vittorio Emanuele, a(CE), quando è stata avvicinata da due extracomunitari che le hanno sottratto il portafogli dalla tasca del giubbotto che indossava. La vittima, una 42enne del posto, immediatamente accortasi di essere stata deta, ha avuto la freddezza di seguire i due malfattori e nello stesso tempo di chiedere aiuto telefonico al marito e al padre che sapeva trovarli nei paraggi perché anche loro impegnati in delle commissioni. Quest’ultimi, raggiunta lae con l’aiuto di alcuni passanti hanno tentato di bloccare i due malviventi. Mentre uno dei due è riuscito subito fuggire l’altro, quello che ha materialmente sottratto il portafogli alla 42enne, è riuscito a ...