Vigili urbani non pagati | il Comune di Napoli avvisa De Laurentiis | “O ci dai 100 000 euro o ti pignoriamo i conti”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Rapporti sempre più tesi tra ildie Aurelio De. L’ultimo scontro, secondo quanto scrive Repubblica, è in atto per un mancato pagamento del servizio deiallo stadio Maradona durante le partite del club partenopeo. Il– scrive il quotidiano – ha inviato ben nove avvisi di accertamento al presidente del, relativi a nove diverse partite tra campionato e coppe disputate in casa. La società avrebbe dovuto saldare le spese per il servizio reso dalla polizia municipale, pari a circa 100milacomplessivi, in occasione delle partite contro Fiorentina, Milan, Union Berlino, Empoli, Inter, Braga, Cagliari, Monza, e Frosinone, ma nelle casse dell’amministrazione a oggi la cifra non è stata ancora versata. L’evento calcistico – ...