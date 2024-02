VIDEO FOTO “Italia on the road” Rai in Irpinia trainata da Ghemon

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il cantante, al secolo Giovanni Luca Picariello, avellinese doc, il testimonial dell’della puntata di “On The” , programma Esclusiva RaiPlay, in collaborazione con ACI e disponibile on line ( (CLICCA QUI PER GUARDARE LA PUNTATA INTERA) Il programma condotto da Metis Di Meo con la regia di Andrea Conte è un travel game, un racconto di viaggio originale che vuole rendere protagonisti i luoghi meno noti dell’immenso patrimonio artistico, storico e naturalisticono. La conduttrice per il suo viaggio alla scoperta tra le bellezze inestimabili della provincia di Avellino, definita “l’area più orientale della Campania al confine con la Basilicata”, ha scelto come protagonista di puntata “il performer avellinese, uno dei più ...