VIDEO | Finn Balor definisce The Rock un “pigro figlio di …” per aver saltato Elimination Chamber

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 febbraio 2024) All’evento stampa di lancio di WrestleMania XL, Theha fatto notizia schiaffeggiando Cody Rhodes e scambiando battute pesanti con Triple H. In seguito, si è schierato con la Bloodline e si prevede che il suo coinvolgimento sarà significativo nella preparazione di WM. Delicatissimo! Mentre si trovava in Australia,è stato avvistato in pubblico insieme a Pete Dunne e Tyler Bate, le due superstar che si sono contese i titoli tag team del Judgment Day prima della. Nello stesso, alla domanda sullo status del People’s Champ per: Perth,ha risposto riferendosi a quest’ultimo come a un “di pu***na”. Per la cronaca, The Great One farà la sua ...