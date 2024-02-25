Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2024 ore 17 | 30

Viabilità Roma

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a romadailynews©

Fonte : romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2024 ore 17:30 (Di domenica 25 febbraio 2024) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO PER I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA; INIZIAMO DALLA A24 Roma-TERAMO DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI Roma EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’; CODE DI RIENTRO ANCHE SULLE DIRAMAZIONE Roma NORD E Roma SUD, RISPETTIVAMENTE DA SETTEBAGNI E DA TORRENOVA, E SULLA Roma FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA, DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, E IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E PONTINA, SU QUEST’ULTIMO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN ...
Leggi tutta la notizia su romadailynews

Notizie Correlate

  • Viabilità Roma

    Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    VIABILITA’ 24 FEBBRAIO ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE ... (romadailynews)

Video di Tendenza

Video Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.