Viabilità Continua la rivoluzione Partono i lavori in piazza Accursio

Udine, auto fuori dal centro: le novità per ztl e area pedonale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Prenderanno il via domani, meteo permettendo, iper la modifica del senso di marcia inda Bagnolo, interventi che fanno parte del progetto di nuovanel centro storico di Impruneta approvato nel novembre scorso. Nei giorni successivi sarà poi attuata la relativainterna del parcheggio che verrà organizzata in settori per poter mantenere utilizzabili parte delle aree di sosta. Un’opera, questa, che fa parte di un disegno più ampio: "Con questi- sottolinea infatti il sindaco Riccardo Lazzerini - proseguiamo il nostro percorso verso un centro storico di Impruneta più sicuro, vivibile e sostenibile. L’introduzione di nuove zone pedonali, parcheggi, restrizioni al traffico e la zona 30 chilometri orari solo alcuni degli interventi che ...