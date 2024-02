Verso il derby | Montefano | È l’ennesimo esame

Verso il derby/1. Dell'Aquila: "Montefano può pensare in grande: è quanto ci hanno detto i recenti risultati»

(Di domenica 25 febbraio 2024) "È una sfida tra piccole realtà che con l’organizzazione e il lavoro delle società stanno facendo le cose in grandi". È quanto dice Nico Mariani (nella foto), allenatore del, alla vigilia del match che mette di fronte la seconda della classe con il Chiesanuova, terza forza dell’Eccellenza. "Loro – aggiunge il tecnico dei viola – stanno disputando una grandissima stagione con un allenatore che stimo tantissimo e capace di dare subito un’impronta alla squadra. Il Chiesanuova può ambire alla vittoria finale e sta comunque lottando per un posto nei playoff. Del resto parliamo di una formazione che ha una difesa esperta, un centrocampo di qualità e un attacco di assoluto valore. Ecco perché oggi più che mai servirà una prestazione incredibile da parte nostra". Per questa partita i viola non potranno contare sull’infortunato Latini. La settimana è scivolata via ...