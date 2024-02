Venturi | Tau | attento

Serie "D": derby amaro. Tau graffia, Livorno vince

(Di domenica 25 febbraio 2024) Impegno in teoria non proibitivo per il Tau Altopascio nella settima di ritorno. Ma, a Cenaia, gli amaranto troveranno una squadra agguerrita che, quantunque sia penultima in classifica, con la peggior difesa del torneo (46 reti incassate) e il secondo peggior attacco, 20 gol all’attivo, non regalerà sicuramente niente. Le ultime due, come noto, retrocedono direttamente: quindi i pisani devono recuperare punti sulla terz’ultima. In casa arrivano da quattro pareggi consecutivi: tra questi quelli con la capolista Pianese e con il Grosseto. Un segnale inequivocabile che bisognerà approcciare bene il match. Il team dell’hinterland di Pontedera, in casa, ha battuto, ad esempio, il Poggibonsi 3-0 e non perde a domicilio dal 26 novembre (rovescio per 1-5 contro il Trestina). Tau che deve prestare la massima attenzione: queste gare nascondono sempre insidie, come quella con il Ponsacco ultimo ...