Vendeva falsi biglietti per eventi | calciatore professionista nei guai

Rio: Presunto truffatore vendeva on line falsi biglietti per un concerto

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo diverso tempo è stato scoperto: sono più di quaranta le vittime di cui si è preso gioco e da cui otteneva soldi Scandalo nel mondo del calcio: come riportato da Het Parool, nell’ultimo anno, ilDivaio K. è stato protagonista di numerose frodi verso tantissime ragazze. Il centravanti, cresciuto nelle giovanili dell’ADO Den Haag, dell’FC Utrecht e del Vitesse, in Olanda, più volte si è presentato come promotore in grado di procurareo posti esclusivi nelle liste di feste, festival e concerti. Alla fine però non faceva nulla di tutto ciò. Un portavoce del Chicago Social Club e Jimmy Woo hanno spiegato chiaramente la situazione al quotidiano Amsterdam Morning: “Abbiamo donne che vengono ogni settimana, perché Divaio K. le promette qualcosa.” Lo stesso vale per il locale Amsterdam Supper ...