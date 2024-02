Varesina in vetta Cade l’Arconatese

Giovanissimi Elite U15 A – Goleada per le due in vetta e distanze invariate, Accademia Varesina a valanga in casa ...

La Varesina nell'anticipo di ieri pomeriggio ha battuto tra le mura amiche per 2 a 1 l'Arconatese e fino allo svolgimento della giornata odierna sarà la provvisoria capolista del girone B. Per la squadra di mister Spilli in rete al 13' Pertosa e poi al 33' Sali dopo un contropiede, mentre nella ripresa per gli oroblù del tecnico Livieri ha accorciato le distanze bomber Quaggio. l'Arconatese dovrà però questo mercoledì a Caronno Pertusella recuperare la partita contro il Piacenza e i giochi per la vetta del campionato restano però apertissimi dato che oggi giocherà anche il Caldiero Terme che però trova sulla sua strada il Legnano, che ieri ha annunciato tramite il direttore generale Alessio Ferroni il nuovo team manager Matteo Vercellotti. Nelle fila del Legnano non sarà ancora disponibile il centrocampista ...

Serie D girone B. Varesina all’assalto del Caldiero in vetta Cinque anticipi su dieci partite. Per recuperare forze in tempo per il turno infrasettimanale di mercoledì 31 gennaio, alcune squadre hanno scelto di ... (sport.quotidiano)

VIDEO. Giovani, belli, forti e felici: la stella della Varesina stanotte brilla lassù, davanti a tutti: Il tecnico: «Questi ragazzi hanno un grande cuore» Almeno fino alle 14.30 di domani la Varesina sarà capolista del girone B di Serie D. Un risultato incredibile frutto della vittoria contro la ...varesenoi IN DIRETTA. Fezzanese-Varese per restare in alto, Varesina-Arconatese per la vetta: Cotta conferma il 4-3-1-2, nella Fezzanese riecco l'ex Cantatore. Capitolo Varesina-Arconatese: entrambe giocano la prima di tre gare nella settimana finora più importante della stagione (i rossoblu ...varesenoi

