Vannacci, le "accuse costruite" sul periodo a Mosca: "Sempre informata la catena di comando"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il generale: "Sono convinto di quello che ho fatto, avanti a testa alta". Le spese come addetto militare in Russia autorizzate dal capo della sede diplomatica

Vannacci, le "accuse costruite" sul periodo a Mosca: "Sempre informata la catena di comando": «accuse costruite ad arte» contro Vannacci denuncia in una nota l'Osservatorio Militare riferendosi ai contenuti dell’inchiesta per peculato e truffa. «Nulla di nuovo, era solo questione di tempo e di ...ilgiornale

Indagato Vannacci. Le strane spese a Mosca nel mirino dei magistrati. Ma la Lega lo difende: accuse di truffa e peculato, il generale è tranquillo: continuo per la mia strada. L’ira del Carroccio: "Solita inchiesta a orologeria, lo considerano scomodo".quotidiano

Vannacci indagato, la Lega lo difende: Nel mirino per peculato e truffa. Il Carroccio: "Inchiesta a orologeria, la nostra stima aumenta" Una «inchiesta a orologeria» che non solo non modifica di un millimetro la convinzione dei vertici leg ...ilgiornale