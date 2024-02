Usare il manganello è fascismo De Gregorio | Giannini e Cuzzocrea | assalto alla Meloni da Fazio

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ospiti di Fabioa Che tempo che fa, sul Nove, nella puntata del 25 febbraio, Concita De, Massimoe Annalisaattaccano il governo di Giorgiadopo gli scontri tra studenti e forze dell'ordine a Pisa. "Erano davanti ad una scuola. Anche i simboli parlano in questa storia. Hanno rincorso i ragazzini usciti da scuola con gli zaini in sp. Ci sono i video. Tutti filmano. Li abbiamo visti tutti. Non sono i ragazzi che hanno dato le testate contro i manganelli, sono stati i poliziotti", tuona la De. "L'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura con i manganelli. È una frase da tatuarsi", ricorda il conduttore citando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Non è la prima volta ...

