Usa | Trump conquista anche il South Carolina nelle primarie repubblicane La sfidante Haley | “Non mollo”

Usa, Trump conquista anche il South Carolina nelle primarie repubblicane

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nuova netta affermazione di Donalddel partito Repubblicano per decidere lodi Joe Bidenelezioni presidenziali del prossimo autunno. Con quasi il 60% dei voti, l’ex presidente hato la, stato che da diritto a 50 super delegati, superando Nikkiche proprio qui era stata governatrice. “Una vittoria ancora migliore delle attese. È una fantastica serata: ora andiamo in Michigan e poi all’appuntamento del Super Tuesday”, ha affermatoa commento del risultato. “Non ho mai visto i repubblicani così uniti”, ha detto l’ex presidente assicurando ai suoi sostenitori che, una volta eletto, affronterà e risolverà subito la crisi dell’immigrazione. “Non ...

