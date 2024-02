Uomo violento e spacciatore | compagna in Ospedale con 30 giorni di prognosi | nella roulotte mezzo chilo di erba

Tufello, operatori Ama minacciati da uomo armato. L'ipotesi della violenza dei pusher

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 febbraio 2024) I Carabinieri della Stazione di Monte Compatri hanno arrestato, in flagranza, undi 55 anni, della provincia di Roma, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e maltrattamenti in famiglia. Una pattuglia dei Carabinieri – Repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Nel corso della notte, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti per una lite in un’abitazione in via Don Francesco Bassani, dove una 46enne romana ha denunciato ai militari che da diverso tempo subisce vessazioni e violenze da parte del proprio convivente, un 55enne della provincia di Roma, già noto alle forze dell’ordine. Maltrattamenti in famiglia e droga a Monte Compatri Nel corso delle ispezioni dei luoghi connesse all’attività di polizia giudiziaria, i Carabinieri hanno anche scoperto che in ...