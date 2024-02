Una voce per San Marino | trionfano i Megara e volano all’Eurovision Song Contest

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ia Unaper Sane approdano a Eurovision2024 in Sveziacon il brano “11:11” vincono la 3^ edizione di “Unaper San”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovisionche si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia. La serata, trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su SanRTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanrtv.sm), ha decretato icome vincitori che rappresenteranno la Repubblica di Sanal prossimo Eurovision...

sono i Megara i vincitori di Una Voce per San Marino , la competizione canora che porta un cantante della Repubblica a esibirsi all’Eurovision Song Contest. ... (superguidatv)

A Una voce per San Marino Loredana Bertè si è classificata seconda . Il pubblico è parso contrariato in sala: la reazione della cantante L'articolo Loredana ... (novella2000)

Mati Diop: “Parlo di rivincita dell’Africa per ricordare ai ragazzi quanto sono potenti quando si uniscono”: «Serviva una parola che catturasse la natura ibrida dell’opera, un modo gioioso di conciliare immaginari cinematografici distinti. L’elemento fantastico però non è nel dare voce alle statue per ...repubblica

Eurovision 2024, Angelina Mango e i 28 cantanti da battere: chi può vincere: Dopo la vittoria al Festival di Sanremo per Angelina Mango e la sua "Noia" si aprono le porte dell'Eurovision Song Contest. L'attesa è moltissima. Per gli italiani ...leggo

I bimbi disabili dovranno aspettare per avere un ascensore, nessuna ditta vuol fare i lavori: "In questi ultimi mesi sono stati erogati molti finanziamenti per l'abolizione delle barriere architettoniche - dice il sindaco Giosi Boggio - e questo ha creato una mole di lavoro enorme, facendo sì ...giornalelavoce