(Di domenica 25 febbraio 2024) Unè rimasto gravemente ferito dopo essersi datodavanti all'israeliana a. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13, ore 19 in Italia. Lo riportano i media americani, sottolineando che è l'è in ospedale in condizioni critiche.

Vinci (Firenze), 18 febbraio 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17:55 in via Molin dei Frati a Vinci per soccorrere una persona che si ... (lanazione)

Un uomo è stato potato in codice rosso in ospedale perché rimasto coinvolto in un rogo scoppiato all'interno della sua Villetta a Carimate , in provincia di ... (fanpage)

Un uomo si dà fuoco fuori dall'ambasciata d'Israele a Washington: Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essersi dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana a Washington. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13, ore 19 in Italia. Lo riportano i media americani ...ansa

Washington: un uomo si dà fuoco davanti all'ambasciata israeliana. E' grave: Per ora sono queste le prime notizie che arrivano, riportate dai media americani. I giornali scrivono anche che l'uomo è in ospedale in condizioni critiche, riportando quanto hanno dichiarato vigili ...tg.la7

Si schianta in curva, motociclista in condizioni disperate. La moto nell'urto ha preso fuoco: Un uomo di 37 anni residente a Badia Polesine in provincia di ... all'altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. La moto ha preso fuoco. Il conducente è ...ilgazzettino