Un posto al sole | trame dal 26 febbraio al 1° marzo | Damiano e Rosa preoccupati

(Di domenica 25 febbraio 2024)Renda ePicariello saranno moltoper il piccolo Manuel. Stando alleUnaldal 26al 1°si appresterà ad iniziare la sua giornata lavorativa alla Terrazza, ma si accorgerà che il bambino non si è recato a scuola. La donna sprofonderà nell'angoscia in quanto inizierà a sospettare che il figlioletto sia stato sequestrato dai camorristi di Angelo Torrente. Intanto, Luca rivelerà a Giulia di essersi dimenticato di chiudere la porta del frigorifero e sembrerà particolarmente scosso e provato per l'accaduto. La Poggi, però, troverà ancora una volta il modo di rasserenare e confortare il medico, mentre Renato sarà pronto per partire per la settimana bianca con Jimmy e Niko. ...