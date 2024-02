Un polo per il cinema. Pistoia guarda avanti. Ma resta il problema di una sede adeguata

(Di domenica 25 febbraio 2024)Sono passati quasi tre anni dalla firma del protocollo d’intesa tra Regione, Comune, Associazione Teatrale Pistoiese e Fondazione Caript per lo sviluppo, anche in città, delle "Manifatture Digitali" ma, in questo arco di tempo, poco o niente – purtroppo – è stato fatto per pensare di avere anche nella nostra città undedicato alche possa arricchire l’offerta culturale come del resto succede per chi, questo percorso, lo ha attivato nel concreto e si parla delle manifatturetografiche di Pisa e Prato. In una recente delibera di Giunta regionale, che recepisce gli indirizzi intrapresi anche a livello comunale, si è deciso di ridare nuova linfa al progetto, mettendo di fatto gran parte del futuro risultato e successo nelle mani dell’Atp che, ...

Forlì , 23 febbraio 2024 - E' stato firmato in municipio l'accordo tra il ministero della Cultura, il Demanio e il Comune di Forlì per dare un futuro all'ex ... (ilrestodelcarlino)

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in collaborazione con Poste Italiane, ha realizzato la medaglia in bronzo "Due anni di resistenza Ucraina", per ... (ilgiornale)

Marco polo, 124 esclusi: "Ricorrere al sorteggio . Sgradevole e inevitabile": Il preside Arte: "Non c’è un altro modo, perché non abbiamo aule per tutti". Studenti rimasti fuori dirottati sugli istituti indicati come seconda opzione .lanazione

Ex miniere Edem, via alla bonifica. Diventerà un polo turistico: Approvato progetto di bonifica ex miniera Edem a Valdicastello Carducci, finanziato con 2,5 milioni Pnrr. Lavori entro giugno 2026 per sicurezza ambientale e sviluppo sostenibile.lanazione

Da FS 13,4 miliardi per lo sviluppo della rete in Calabria: Il Gruppo FS investirà 13,4 miliardi di euro per rendere la Calabria più connessa, moderna e competitiva. Gli investimenti previsti dal piano industriale del Gruppo ma anche grazie ai fondi del Pnrr, ...quotidiano