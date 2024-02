Un Empoli infinito sbanca il Mapei Gli azzurri vanno due volte avanti ma il Sassuolo li riacciuffa sempre Poi Bastoni firma l’impresa al 94’

Tutte le ultime notizie nazionali in tempo reale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) di Simone Cioni Non c’è niente da fare. Quest’anno le sfide tranon sono adatte ai deboli di cuore. Se all’andata al Castellani Computer Gross Arena fu un sinistro di Berardi al 92’ a regalare il 3-4 agli emiliani, stavolta ci pensa, al rientro dopo l’infortunio, are il blitz azzurro alal 94’. Finisce 3-2 per l’che, così, non solo ’vendica’ il ko di novembre, ma fa un altro importante passo verso la salvezza. Quello contro il, che scivola così a meno 5 dagli uomini di Nicola (con una partita in meno), era infatti un altro scontro diretto, dopo quello vinto a Salerno. E glilo hanno affrontato con maturità, facendosi riprendere due, è vero, ma anche trovando ...