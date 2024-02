Un aiuto in più nella giungla della burocrazia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Un utente ogni tre giorni, il nuovo ufficio Sì per sociale e informatica in via Deledda, a Usmate, traccia il primo bilancio dopo l’apertura, una volta a settimana, il giovedì pomeriggio da un anno a questa parte. Sono 94 i cittadini che hanno chiestoagli esperti di offerta Sociale, l’azienda pubblica del Welfare, che ha costruito una rete di uffici sul territorio, compreso questo. I suoi impiegati hanno dato una mano alla popolazione ad accedere al bando per le case popolari, a quello per il bonus per gli assistenti familiari, agli aiuti sugli affitti e hanno fornito assistenza sulla Spid, l’identità digitale senza la quale non si sbrigano più tante pratiche. Al servizio a costo zero per il Comune si accede solo su prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected] , o telefonando al 371/6270215. Per i residenti è tutto gratuito. ...