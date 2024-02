Ultimissime Ricciardo in attacco insieme a Galligani Panchina per Candido Pagani infortunato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Vittoriosi è aggiunto a Cristiani nell’elenco dei bianconeri indisponibili: il jolly della Robur si è fermato per un piccolo fastidio all’adduttore; le sue condizioni non destano però particolare allarme: sono escluse lesioni e già la prossima settimana dovrebbe essere abile e arruolabile. Con il resto della rosa a disposizione, mister Magrini ha fatto le sue scelte di formazione: la novità è l’utilizzo dal primo minuto di(nella foto) nel reparto offensivo, a fianco di, con Boccardi spostato sulla trequarti., non al top, partirà dalla. A centrocampo nessuna sorpresa, con la conferma del terzetto Bianchi, Lollo, Masini. Una staffetta ci sarà invece in difesa: sarà Achy, che con lo Scandicci ha ceduto il passo a Biancon, ad affiancare Cavallari al centro del ...