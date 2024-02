UFFICIALE – Cagliari-Napoli | i convocati di Ranieri

UFFICIALE - Cagliari-Napoli, i convocati Calzona: c'è Osimhen, out Ngonge

GAZZETTA - Napoli, Zielinski in campo a Cagliari, ma il capitano dovrebbe essere Mario Rui: Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, tornerà in campo contro il Cagliari, ma non avrà la ... il futuro all’Inter manca solo l’annuncio ...napolimagazine

L'Unione Sarda: "La sfida più attesa! C'è rivalità: per i tifosi col Napoli è una classica": "Cagliari-Napoli, la sfida più attesa", titola nel taglio alto della prima pagina L'Unione Sarda. "Il giorno della sfida più attesa. Cagliari-Napoli per i tifosi rossoblù è una classica, la rivalità f ...tuttonapoli

Diretta Cagliari-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: Dopo l'esordio in Champions, Calzona si prepara alla prima in Serie A sulla panchina azzurra: sfida ai rossoblù di Ranieri in cerca di punti salvezza ...tuttosport