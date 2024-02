Udinese Balzaretti | «Quello di Lucca è gol tutta la vita | che fallo è?»

Udinese, Balzaretti: "Quello di Lucca è gol tutta la vita, questo è calcio. Che falli sono?"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le parole di Federico, direttore sportivo dell’, dopo la sconfitta subita dai friulani contro il Genoa Federicoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’contro il Genoa. Di seguito le sue parole. GOL ANNULLATO A– «diè golla, è un contrasto di gioco normale e regolare. Non si può andare più in duello in area di rigore, vanno insieme sul pallone e questo è gol. Ci sono dei contrasti, questo è calcio. Nel calcio ci sono i duelli, i contrasti, i pestoni sennò fischiamo tutti. Che falli sono? Il VAR interviene su tutto, non va bene. Non si può più difendere, anche nella dinamica di campo sembrava assolutamente regolare e la dinamica di campo è molto ...