Ucraina | Papa | ritrovare umanità per pace

(Di domenica 25 febbraio 2024) 12.30Francesco all'Angelus ha ricordato il 2° anniversario del conflitto in,una"guerra devastante che scatena un'ondata globale di paura e odio", che ha causato tante "vittime e non se ne vede la fine". Occorre "e soluzione diplomatica per unagiusta e duratura". Poi ha invitato a pregare per Palestina e Israele. "Aiutiamo chi soffre e pensiamo ai bimbi feriti". E per tutte le guerre in corso. Per la crisi climatica che incide soprattutto sui più vulnerabili" ha auspicato "scelte coraggiose".