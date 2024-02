Ucraina | Zelensky | “Armi da Occidente o perdiamo la guerra con la Russia”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – L'continuerà a cedere terreno allafinché non riceveràe munizioni dall'. Poi, potrà passare all'attacco con una nuova controffensiva. E' il quadro che il presidente ucraino Volodymyrdelinea in un'affollatissima conferenza stampa in cui fa il punto a 2 anni dall'inizio del conflitto. "Non abbiamo alternativa alla vittoria. Se l'perde, cessa di esistere. Non possiamo accettare un epilogo del genere. La vittoria delll'dipende dal sostegno che arriva dall'. Se avremoe munizioni, vinceremo", dice. Le ultime settimane sono state caratterizzate dai durissimi scontri a Avdiivka, la città dell'est che ...

