Ucraina | ultime news | droni russi contro Kiev | notte di bombe su Zaporizhzhia

Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 25 febbraio sulla guerra di Putin. DIRETTA

Scacco matto alla più grande gang di attacchi informatici: La notizia. Una vasta operazione internazionale ha colpito duramente i criminali informatici di LockBit. La National Crime Agency (NCA) del Regno Unito ha sequestrato l’intera infrastruttura della cyb ...varesenews

Meloni porta il G7 a Kiev per spazzare via i dubbi sul posizionamento dell’Italia. Lo sgarbo di Macron: Le quattro pagine del documento sembrano spazzare via ogni dubbio, incertezza, stanchezza di cui si è sentito molto parlare nelle ultime settimane. Il G7 assicura che aiuterà l’Ucraina “a soddisfare i ...notizie.tiscali

Guerra in Ucraina, Zaporizhzhia «attaccata 263 volte in 24 ore». Lancio di missili e droni sul Mar Nero: L'esercito russo ha attaccato 263 volte in 24 ore dieci insediamenti della regione di Zaporizhzhia, in Ucraina sud-orientale, un civile è stato ucciso e altri due feriti, ha riferito ...ilmessaggero