Ucraina | terzo atto Previsioni per i prossimi mesi di guerra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 25 febbraio 2024) Per l’, è iniziato ufficialmente ilanno di. O almeno, disu larga scala. Dall’annessione-lampo della Crimea e dalle prime avvisaglie insurrezionali negli oblast orientali dello Stato post-sovietico, di anni ne sono già passati dieci. Due anni fa, i soldati di Mosca davano avvio a quella che il Cremlino ha definito propagandisticamente “Operazione Militare Speciale”, per evitare di ricorrere a termini scomodi come “” o “conflitto”. Un’operazione destinata a durare poche ore, al massimo pochi giorni. E che invece si è protratta per ventiquattro. E non sembra sul punto di arrivare a una fine. Dall’autunno a questa parte, il fronte sembra essersi più o meno stabilizzato. Piccole variazioni ci sono, ma avvengono dietro pagamento di altissimi costi ...