Ucraina-Russia, pioggia di droni: le news di oggi sulla guerra

Bruno Vespa è stato intervi stato dal Giornale d'Italia a margine del Forum in Masseria a Saturnia , dove hanno presenziato "otto ministri, un viceministro, un ... (ilgiornaleditalia)

Gaza e Ucraina, in città due manifestazioni contro la guerra: In piazza Duomo la comunità Ucraina (circa 200) si è radunata per il sit-in organizzato dall’associazione Nadiya ODV di Piacenza. Cartelli, slogan contro l’invasione russa iniziata due anni fa esatti ...ilpiacenza

Guerra in Ucraina, Kiev: uccisi 810 soldati russi nelle ultime 24 ore. Zaporizhzhia «attaccata». Lancio di missili e droni sul Mar Nero: Lo ha riferito il capo del centro stampa delle forze meridionali dell'esercito ucraino, colonnello Nataliya Humenyuk, citata dai media. La contraerea Ucraina è entrata in azione nelle regioni di ...ilmattino

Ucraina, Russia attacca con nuova ondata di droni: L'Ucraina si difende dalla nuova ondata di attacchi con droni portata dalla Russia. La contraerea di Kiev ha rivendicato l'abbattimento di 16 dei 18 droni lanciati la scorsa notte dai russi contro ...adnkronos